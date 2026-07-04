Julio Santos Álvarez / Fran G. Sas / Edgar Melchor

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Isaac Álvarez explica cómo convirtió el Var con Uve en un punto de intercambio de cromos del Mundial

La fiebre de los cromos de fútbol de la Copa del Mundo 2026 está llegando a niveles nunca vistos antes, tanto que desde comienzos de junio hay escasez de sobres en distintos puntos de España y en otros países, tanto de los tradicionales stickers como de las cartas. La propia Panini reconoció que no se esperaba una demanda tan alta y que había superado todas sus expectativas. En este contexto, los responsables del Var con Uve, de Abelendo, tuvieron la idea de convertir el establecimiento, al menos durante varias tardes de este mes, en un punto de reunión de coleccionistas en donde poder cambiar los cromos repetidos e intentar lograr esa joya del álbum que todavía se les resiste.