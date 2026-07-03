Julio Santos Álvarez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Evacúan en helicóptero a un infartado en la playa de Viñó, en Cangas

Mientras tanto, y de cara a este fin de semana el concello, a través de Protección Civil, ha emitido un bando con una serie de recomendaciones a la población. La primera de ellas es la de evitar actividades al aire libre y, sobre todo, la práctica de deporte en las horas centrales del día (de 13 a 19 horas). También se sugiere estar en lugares a la sombra y bien ventilados, aplicarse protección solar y usar gafas de sol e hidratarse correctamente, bebiendo muchos líquidos aunque no se tenga sed. Asimismo, se insta a no dejar en el interior de los vehículos a personas mayores, niños ni mascotas. Se recomienda prestar especial a las personas vulnerables (mayores, enfermos y niños) y utilizar ropa ligera y de colores claros. Para cualquier duda puede contactarse con Protección Civil (986 305530). Más información