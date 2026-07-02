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Un año sin dormir por una chapa: el ruido que tiene al límite a los vecinos de Bueu

Los vecinos de Cela, en Bueu, aseguran llevar cerca de un año soportando día y noche el ruido provocado por una placa metálica colocada en la calzada en la zona de salida de la playa de Agrelo-Portomaior. Cada vez que pasa un vehículo, la chapa golpea contra el firme y genera un estruendo que se repite de forma continua a lo largo de la jornada. Más información