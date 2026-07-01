Festas do Cristo de Cangas

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Festas do Cristo de Cangas 2026

El Concello de Cangas ha avanzado este miércoles el primer bloque de la programación de las Festas do Cristo 2026, que se celebrarán entre el 21 y el 31 de agosto, en el que será uno de los grandes eventos del verano en el Morrazo. Aunque la alcaldía insiste en que todavía quedan «nombres, actividades y nuevos contenidos por desvelar», ya podemos ver que este año el evento girará en torno a cuatro ejes: la música gallega actual, la verbena, la tradición y la cultura popular.