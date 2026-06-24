Julio Santos Álvarez

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O Morrazo celebra una multitudinaria Noite de San Xoán

O Morrazo vivió en la noche de este martes una multitudinaria Noite de San Xoán, con celebraciones repartidas por distintos puntos de la comarca. La coincidencia con el festivo del miércoles en toda Galicia favoreció una de las ediciones más concurridas de los últimos años en los principales lugares de reunión. Más información