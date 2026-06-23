Guardia Civil

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Pasa a disposición judicial el detenido por agredir a su tío con un machete en Cangas

El hombre de 38 años que fue detenido en la tarde del lunes en Cangas por agredir a un familiar (un tío) con un machete ha pasado a disposición judicial este martes a mediodía. Los hechos sucedieron el lunes en una vivienda del lugar de Augalevada, en la parroquia canguesa de Coiro. El hombre está acusado de un presunto delito de lesiones con arma blanca en el marco de una discusión con un familiar. Más información