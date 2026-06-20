FDV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Azul solo es el primer perro de muchos que traerá la protectora de O Morrazo desde Tánger para sanarlos

La presidenta de la Protectora de Animales de O Morrazo, Laura Soliño, ha iniciado un nuevo proyecto en Marruecos, tras un viaje turístico en el que se encontró a un perro malherido, para traer a otros perros abandonados de un refugio en Tánger a España. Es el Proyecto Azul, en honor a ese primer perro que ya está recuperado. Más información