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Azul solo es el primer perro de muchos que traerá la protectora de O Morrazo desde Tánger para sanarlos
La presidenta de la Protectora de Animales de O Morrazo, Laura Soliño, ha iniciado un nuevo proyecto en Marruecos, tras un viaje turístico en el que se encontró a un perro malherido, para traer a otros perros abandonados de un refugio en Tánger a España. Es el Proyecto Azul, en honor a ese primer perro que ya está recuperado. Más información
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