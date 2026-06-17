Gonzalo Núñez

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El Concello de Cangas celebra con diversos actos la diversidad

El Concello de Cangas, en el marco da la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ promueve un programa de actividades orientado a visibilizar la diversidad afectivo-sexual y de género, promover valores de respeto, igualdad y no discriminación, favorecer espacios de encuentro, diálogo y reflexión, implicar al tejido social, cultura y económico local en la celebración del Mes del Orgullo., así como contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, diversa y respetuosa con los derechos humanos. Más información