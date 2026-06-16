David García

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La piscina municipal y centro deportivo de Bueu cumple sus primeros 15 días superando los 245 abonados

La piscina municipal y centro deportivo de As Lagoas acaba de cumplir sus primeros 15 días de apertura con el nuevo modelo de gestión. La empresa Viraxes, que ganó el concurso público convocado por el Concello de Bueu, se encarga desde el 1 de junio de las instalaciones y durante este mes aún mantiene la oferta de «puertas abiertas», a la espera de que en los próximos días se publique definitivamente la ordenanza fiscal. Una circunstancia que no impide que ya se puedan tramitar las solicitudes para cualquiera de las modalidades de abono, que registran un buen ritmo. En estos momentos hay 245 inscritos: 111 a través de abonos individuales y 43 abonos familiares, en los que se incluyen un total de 134 personas.