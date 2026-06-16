Gonzalo Núñez

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Amplio despliegue para rescatar a la gata Sugar que llevaba seis días encerrada en un conducto en Moaña

La llamada de auxilio desde Moaña ha dado resultado y en la mañana de este martes se reunió un amplio dispositivo de equipos de emergencia, con bomberos incluidos, para rescatar a la gata Sugar, que llevaba seis días atrapada en un conducto de gases de un edificio que queda casi a ras del camino de A Miranda, paralelo a la travesía Ramón Cabanillas, por donde tiene el acceso principal el inmueble. Más información