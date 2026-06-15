Fran G. Sas / Gonzalo Núñez

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El nuevo centro de salud de Moaña echa a andar con tres consultas activas, pero sin PAC

Moaña ya tiene el nuevo centro de salud en funcionamiento. La Xunta de Galicia abrió sus puertas este lunes, como había anunciado, tras un fin de semana marcado por el traslado de mobiliario. Tal y como estaba previsto en la primera jornada de actividad la atención se limita a emergencias, con las tres primeras consultas, entrando a la izquierda, atendiendo a los usuarios que fueron llegando en un goteo constante a lo largo de la mañana. Son tres facultatitovs del turno habitual de mañana los que atienden, a la espera de saber cuándo se va a despelegar el equipo de médico y enfermero que reforzará el centro por las tardes exclusivamente centrado en emergencias.