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A icónica fotografía de «Javiota» desvela parte do seu misterio: foi feita (case seguro) en Bueu
Un total de 31 fotografías expóñense estes días en Bueu, na primeira vez na que histórica serie «Mariñeiros» de José Suárez se pode ver nun dos territorios nos que foi concibida. Entre elas hai unha que pode ser considerada como unha icona. Unha imaxe que, xunto a instántanea tomada por Manuel Ferrol en 1957 no porto da Coruña cun pai e un fillo despedindo a súa muller e nai camiño da emigración americana, ben pode ser considerada como un dos cumios da fotografía galega do século XX. O neno coa maqueta da dorna «Javiota».