Secciones

Es noticia
Ola de Calor GaliciaNotas PAU GaliciaPremios FARO DA ESCOLAEólicosMundial de MéxicoMural de Lula Goce en Baiona
instagramlinkedin
Las obras de la senda peatonal entre Lapamán y Portomaior, en Bueu, comenzarán en un año

Las obras de la senda peatonal entre Lapamán y Portomaior, en Bueu, comenzarán en un año

Julio Santos Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Las obras de la senda peatonal entre Lapamán y Portomaior, en Bueu, comenzarán en un año

Julio Santos Álvarez

RRSS WhatsAppCopiar URL

Aprobar el expediente de contratación en el último trimestre de este año, arrancar las obras a mediados de 2027 y que esos trabajos duren un año, hasta el verano de 2028. Estos son a grandes rasgos los plazos que maneja la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para la ejecución de la nueva senda peatonal de la PO-551 en Bueu, que conectará Lapamán con el entorno de Agrelo y Portomaior.  Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents