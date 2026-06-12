Julio Santos Álvarez

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Las obras de la senda peatonal entre Lapamán y Portomaior, en Bueu, comenzarán en un año

Aprobar el expediente de contratación en el último trimestre de este año, arrancar las obras a mediados de 2027 y que esos trabajos duren un año, hasta el verano de 2028. Estos son a grandes rasgos los plazos que maneja la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para la ejecución de la nueva senda peatonal de la PO-551 en Bueu, que conectará Lapamán con el entorno de Agrelo y Portomaior. Más información