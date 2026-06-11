Julio Santos Álvarez

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Raigames, un albariño de Moaña con una medalla internacional en Bruselas

La carrera por las medallas del vino albariño «Raigames» de las Bodegas Costas de Exportación de Moaña es imparable. Si la semana pasada, se alzaba con un Baco de Plata en el certamen de Vinos celebrado enMadrid, ahora la familia propietaria de la bodega suma una más y de categoría, con la Medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas. Se trata del mayor concurso de vinos del mundo, con 15.000 muestras recibidas de más de 50 países y con 300 jueces de 50 nacionalidades diferentes.