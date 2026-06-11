Julio Santos Álvarez

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El IES As Barxas de Moaña convierte en arte la historia del río Pontillón y la tragedia de las guerras activas

El IES As Barxas se vistió este jueves de gala para inaugurar la exposición «Arte Barxas: Olladas en acción», una muestra en la que el alumnado de ESO exhibe creaciones elaboradas a lo largo del curso en torno a la memoria, el territorio, la conciencia social, la creación visual «y la responsabilidad de mirar el mundo desde el aula», apunta la profesora Luz Beloso. La primera de las dos propuestas conecta directamente con los recuerdos de los mayores de Moaña. Bajo el título «A memoria do río», el proyecto recupera la presencia del río Pontillón, soterrado y canalizado desde mediados del siglo pasado bajo el casco urbano de la villa. La segunda propuesta, titulada «Arte, acción y conciencia», reúne pinturas y reinterpretaciones visuales en torno a la guerra, la paz, la empatía y la responsabilidad colectiva. «La intención es imaginarnos cómo Francisco de Goya reflejaría en sus pinturas las guerras y los conflictos actuales».