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Brigadas de jubilados contra los incendios

Brigadas de jubilados contra los incendios

Julio Santos Álvarez

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Brigadas de jubilados contra los incendios

Julio Santos Álvarez

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Pepe Sotelo, Pepe Iglesias y Celestino "Tino" Vaqueiro forman una de las brigadas de vigilancia que ha vuelto a crear esta temporada la Comunidad de Montes de Coiro, en Cangas, para el control contra los incendios forestales, daños o contra los vertidos de residuos, en las que se han anotado 26 personas voluntarias. Más información

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