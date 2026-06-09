Gonzalo Núñez

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La vecina afectada por la «casa Diógenes» de Moaña reclama al Concello la retirada de la basura

Mª Carmen Allú Villaverde es la propietaria de una vivienda situada en A Canexa, en Moaña, al lado de la casa en la que el pasado 31 de marzo falleció una vecina que sufría un caso grave de síndrome de Diógenes. Allú es afectada directa de aquella situación pues su propio patio acabó inundado de basura que la fallecida había arrojado durante años por encima del muro trasero de su propiedad. Más información