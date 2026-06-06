Julio Santos Álvarez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Fiesta del Corpus en el muro de San Leonardo en Cangas

Ya de tarde, con el verano encima y esa brisa fría que entumece el cuerpo, el alma se despereza y las mujeres, y algún que otro hombre de la calle Cervantes, en Canas, ponen el ritmo a la tarea de cortar flores con las que confeccionan una alfombra de 100 metros de largo. Llevan 50 años haciéndolo y temen que la tradición se pierda. De hecho, de la calle Cervantes, en la muralla de la fuente de San Leonardo, donde se trabaja, canta y baila, solo quedan cinco, los demás son amigos o familiares que vienen de otras calles de la villa. Más información