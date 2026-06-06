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Fiesta del Corpus en el muro de San Leonardo en Cangas
Ya de tarde, con el verano encima y esa brisa fría que entumece el cuerpo, el alma se despereza y las mujeres, y algún que otro hombre de la calle Cervantes, en Canas, ponen el ritmo a la tarea de cortar flores con las que confeccionan una alfombra de 100 metros de largo. Llevan 50 años haciéndolo y temen que la tradición se pierda. De hecho, de la calle Cervantes, en la muralla de la fuente de San Leonardo, donde se trabaja, canta y baila, solo quedan cinco, los demás son amigos o familiares que vienen de otras calles de la villa. Más información