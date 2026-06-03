David García

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La brigada de jardinería del Concello de Bueu tala dos árboles en Banda do Río, ante el riesgo de caída

La brigada de jardinería del Concello de Bueu inspeccionó este miércoles la arboleda situada al lado del antiguo astillero de Purro, en el paseo de Banda do Río, después de que en la tarde del martes un ejemplar de chorisia (Ceiba speciosa) se desplomase en una zona ajardinada, afortunadamente sin causar daños.

El examen reveló que el árbol estaba seco y que hay otros dos que están en la misma situación. Los jardineros ya talaron uno de ellos y se hará lo mismo con el otro. Para el resto de la arboleda el Concello de Bueu solicitará un informe técnico a la Estación Fitopatolóxica Areeiro, que depende de la Diputación de Pontevedra, para determinar cuáles son las medidas oportunas.