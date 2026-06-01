Buceo Rías Baixas

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Buceo Rías Baixas recupera huevas de choco y calamar adheridas a la basura

La iniciativa de Buceo Rias Baixas bautizada como «En Busca de redes fantasma», sigue su curso en la búsqueda de basura marina en la Ría de Aldán.

Este proyecto, enmarcado en el Plan Social Ence VI, ha realizado hoy una inmersión piloto para recuperar huevas de calamar y choco, que se quedan adheridas a la basura que encuentran, extrayéndolas y trasladándolas a un laboratorio para incubar y recuperar esos huevos, con la finalidad última de repoblar la Ría con ellos posteriormente.

Para este trabajo, se ha unido a esta iniciativa la empresa Octolarvae. Se dedican a la Acuicultura regenerativa y con el esfuerzo de ambas partes, han realizado dicha inmersión con unos resultados magníficos.

«Pequeños gestos como separar las huevas de los residuos al sacarlos y meterlas en un capacho para luego entregárselas a nuestros compañeros de Octolarvae, pueden generar muchisima riqueza marina. Sólo una puesta de pulpo, puede llevaŕ mas de 200.000 huevas que se pierden», comenta Hugo Albés, propietario del centro de buceo.

Buceo Rías Baixas siguen con su afán de visibilizar y trabajar en poner freno toda la problemática derivada de los residuos marinos que se encuentran en nuestros fondos gallegos. En su actual proyecto de búsqueda de redes fantasma llevan retirados este año más de 1200 kilos de artes de pesca abandonadas.