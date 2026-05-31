Gonzalo Núñez

Decenas de moañeses se concentran y tildan de «desvergüenza» el modelo de urgencias en el nuevo centro de salud

Varias decenas de personas participan en la 238 semana de concentración en Moaña para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa, que está centralizado en Cangas. Es la primera protesta desde la visita al nuevo centro de salud que abrirá el 15 de junio. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG). Vuelve a encabezar la protesta tildando de "desvergüenza" el modelo elegido por la Consellería de Sanidade que no devuelve el PAC a la localidad. "Cangas nos seguirá ganando por tres médicos de urgencias a cero", lamenta.