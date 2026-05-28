La Universidade de Vigo forma en primeros auxilios a los mayores de Moaña

Compartir por redes sociales

Aprender a salvar vidas mientras se apuesta por un envejecimiento activo. Ese fue el doble objetivo de la segunda jornada del programa «Mareas de Coñecemento», una iniciativa impartida por docentes especializados de la Universidade de Vigo, con la colaboración de la Xunta de Galicia, y que acoge el Concello de Moaña. El programa, que comenzó la semana anterior, cuenta todavía con otros dos bloques temáticos en distintos puntos del municipio. Su finalidad es acercar la formación académica a la población mayor de 50 años, promover hábitos saludables y ofrecer a los participantes herramientas prácticas que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Más información