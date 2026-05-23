Santos Alvarez (Edición EliRG)

El apicultor moañés Daniel Currás tiene cerca de 400 colmenas y vive de la miel

La apicultura ya no sólo es producción de miel o cera, sino un servicio ecosistémico de primera magnitud, como ha quedado reflejado en este Día Mundial de las Abejas que se conmemoró el miércoles de esta semana, un día impulsado por el Fondo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) y que se celebró bajo el lema "Juntos con las abejas, por las personas y el planeta. Una asociación que nos sostiene a todos". La comarca de O Morrazo sigue aportando su grano de arena a ese sostenimiento y tiene un censo fiel de apicultores con 53 explotaciones o colmenares, según datos del registro apícola que aporta la Consellería de Medio Rural, y 1.031 colmenas.