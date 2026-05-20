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Decenas de manifestantes se concentraron frente a la sede de la Xunta en Vigo para reclamar el regreso del servicio de urgencias a Moaña

Decenas de manifestantes volvieron a reclamar este miércoles el regreso del servicio de urgencias a Moaña, centralizado desde marzo de 2020 en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas. La protesta, que alcanza ya las 237 semanas de movilizaciones, se trasladó en esta ocasión hasta la sede de la Xunta de Galicia en Vigo, adonde los participantes acudieron por la mañana en transporte marítimo de ría.