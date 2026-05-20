David García

Más de 70 personas acudieron a la jornada de prevención de atropellos entre personas mayores

Cerdedo-Cotobade, Mos, Rodeiro, Vilanova de Arousa, Tomiño y Cangas. Son los seis municipios en los que, en lo que va de año, se han registrado atropellos en los que se ha registrado una víctima mortal. Seis sucesos con un denominador común: esas víctimas eran personas mayores, con edades comprendidas entre los 77 y los 94 años. Toda una llamada de atención que el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, quiso lanzar este miércoles en el Centro Social do Mar de Bueu, donde participó en la apertura de una campaña de prevención de atropellos entre mayores. Más información