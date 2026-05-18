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La farmacia Alameda Vella de Cangas se involucra en una actividad informativa sobre la menopausia a favor de Adicam

Las farmacias dan un paso al frente en materia de salud y dejan de ser simples establecimientos para dispensar medicamentos a integrarse en la formación de la salud de las personas, como también hacen a través del colegio profesional en la lucha contra la violencia de género o en el segumiento de los picos de gripe. En este nuevo ámbito de la formación en salud, y al mismo tiempo solidaridad, es ejemplo la farmacéutica de Cangas, Leticia Durán, titular de la farmacia Alameda Vella de Cangas y especializada en salud, nutrición y suplementación, que organiza con Suplime Academy, su consulta farmacéutica, una jornada sobre menopausia bajo el título "Tu momento Suplime en la menopausia". El encuentro, diseñado para acompañar, informar y empoderar a las mujeres en esta etapa vital, será este miércoles día 20 en el hotel H4 de Cangas (18:00 horas), y toda la recaudación del evento irá destinada a la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama y ginecológico (Adicam) en apoyo a la labor fundamental en la comarca.