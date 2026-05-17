R. M.

Los cadetes del Disalmo Luceros, de Cangas, se meten en el Top 8 del Campeonato de España

El equipo cadete masculino Disalmo Luceros, del Balonmán Cangas, ganó 50-29 al Juanfersa Gijón en el partido que cerraba el sector nacional disputado este fin de semana en O Gatañal, en Cangas. Con este triunfo, el Disalmo Luceros se clasifica para el Top 8 del Campeonato de España. Este resultado también supone un pleno para el Balonmán Cangas, que clasifica para el Top 8 a todos sus equipos masculinos: As Casiñas Luceros, Buenas Migas Luceros —que ganaron sus sectores el fin de semana pasado— y ahora el Disalmo Luceros.