Gonzalo Núñez

Los alumnos de ciclos de A Paralaia completan sus prácticas en empresas

La falta de mano de obra especializada es un problema grave que soportan las empresas de numerosos sectores en la actualidad. Esa necesidad de personal la aprovechan sobre todo los jóvenes que se decantan por la formación profesional y uno de los centros de referencia en la comarca es el IES A Paralaia, de Moaña, que esta semana celebró precisamente su fiesta de graduación de alumnos de ciclos formativos y bachillerato. Los primeros compartieron sus experiencias durante las prácticas en empresas, de las que todavía tienen un par de semanas por delante.