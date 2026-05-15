O Espazo Agustín Bastón de Cangas abre este domingo unha nova exposición polas Letras Galegas
Medra e medra e con calidade. A exposición da Biblioteca das Madeiras do Mundo, que creou Agustín Bastón fai once anos no seu espazo xunto ó aserradeiro familiar da avenida de Ourense en Cangas, chega nesta edición ás 330 pezas feitas en forma de libros e superando con creces a barreira dos 300 que se propuxera na anterior edición . Son libros que saen de trozos de madeira de troncos de árbores que o artista vai reunindo, como unha adición por atopar a máis remota do mundo, e que son intervidas polos artistas ou personas sensibilizadas coa arte que Bastón coñece. A exposición deste ano inaugurase este domingo, coma sempre, no Día das Letras Galegas, as 11:30 e poderá visitarse hasta o 14 de xuño.
Últimos vídeos
ELECCIONES EN ANDALUCÍA