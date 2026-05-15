Gonzalo Núñez

Comienzan las labores de poda y saneado al emblemático pino de Bueu

El pino que crece en el centro de Bueu, en las inmediaciones del acceso al puerto y de la parada de autobús, es uno de los elementos emblemáticos y más reconocibles del casco urbano. Pero desgraciadamente no se puede decir que goce de un buen estado de salud. La lista de amenazas que lo acechan es larga: daños en sus raíces, presencia de distintos patógenos y hongos, heridas causadas por podas mal ejecutadas y un suelo muy compacto, rodeado de cemento.