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Costas acomete en la playa de Agrelo, Bueu, obras de emergencia tras los temporales.

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David García

Costas acomete en la playa de Agrelo, Bueu, obras de emergencia tras los temporales.

David García

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Los trabajos en Bueu consisten en reacondicionar la desembocadura de un regato que acaba en la playa. Durante el invierno las mareas arrastran la arena hasta la parte alta de la playa, lo que provoca que el cauce se desvíe a la izquierda y vaya en paralelo al paseo y carretera, lo que pone en riesgo su estabilidad

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