R. V.

Feliciano Rodríguez, el vecino de Meira víctima de un talud de la Autovía do Morrazo, vuelve a casa

Feliciano Rodríguez ya está en casa. El vecino de la parroquia moañesa de Meira, de 73 años, permanecía ingresado en el hospital Povisa de Vigo desde el pasado 11 de febrero, cuando fue alcanzado por el talud que se desprendió en la Autovía do Morrazo y que sepultó una vivienda de A Xalde, dejándolo parcialmente atrapado. Este viernes recibió el alta médica y llegó a su domicilio bien entrada la tarde. El accidente fue una de las consecuencias más impactantes de la ola de borrascas que este invierno afectó a la comarca.