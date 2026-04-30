Julio Santos Álvarez

Carlos Malvido, presidente de la cooperativa A Meixoeira: «Levamos aquí dez anos para que todo se nos vaia nunha tontería»

Los cinco trabajadores de la cooperativa A Meixoeira viven con el miedo de que un incendio forestal acabe con su empresa y con todo el esfuerzo a lo largo de los últimos años. Y no les falta razón, pues gran parte del perímetro de sus terrenos -una parcela de unos 3.800 metros- está tomada por la maleza y los árboles de especies pirófitas. «Algunos camiones incluso no quieren acceder porque golpena cn las ramas», explica el presidente de la cooperativa, Carlos Malvido.