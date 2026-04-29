Gonzalo Núñez

Moaña y Xunta firman la conformidad para ceder el castro de Domaio y lograr su apertura inminente

El Concello de Moaña y la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) firmaron en la mañana de este miércoles el acta de conformidad de los trabajos de limpieza realizados en el castro de Montealegre, en Domaio. Se trata del último trámite antes de rubricar la cesión del yacimiento al Concello, que prevé abrirlo «lo antes posible» para incorporarlo a su programa de rutas y ponerlo también a disposición de la comunidad educativa. «Aquí hay mucho que estudiar sobre nuestra historia y sobre la historia que nos conecta con otras zonas. Es un ejemplo de una civilización que habitó estas tierras durante nueve siglos, desde el VIII a. C. hasta el I d. C.», señaló la alcaldesa, Leticia Santos, que encabezó la delegación municipal durante la visita.