Banco Alimentos de Vigo

El Banco de Alimentos espera superar los 1.600 kilos de donaciones en O Morrazo este Mayo Solidario

Un millar de familias están recibiendo comida en O Morrazo con la ayuda del Banco de Alimentos a través de ocho entidades benéficas con las que colabora como son el comedor Social Santiago Apóstol, Cáritas de cada parroquia o Vida Digna. Es un trabajo que muchas veces no se ve y que en otras ocasiones sale a la calle en forma de una marea azul de voluntarios como la que será el fin de semana del 8 y 9 de este próximo mes dentro de la campaña del Mayo Solidario que organiza la Fundación Provincial Banco de Alimentos con la cadena Gadis y para la que busca personas voluntarias. Será la segunda Operación Kilo de 2026. El presidente del Banco en Vigo y Pontevedra, José Ramón Santamaría, hace un llamamiento para reunir voluntarios con el objetivo de conseguir 50 personas que ayuden ese día físicamente en la recogida de los alimentos que se realizará en los supermercados que tiene Gadis, en Bueu y en Marín.