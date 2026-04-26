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Ofrenda floral y palas en lo alto para despedir en el mar a David Castro, "Piris"

Las cenizas de David Castro Pires, "Piris", ya descansan en un mar que formó parte inherente de su vida y al que consagró casi cuatro décadas de ella a través del remo. El que fuera deportista de Vila de Cangas, SD Samertolaméu, SD Tirán y Mecos, entre otros clubes, además de internacional con la selección española de banco móvil, fue despedido esta mañana por familiares y amigos en un emotivo acto en el que tomaron parte 21 embarcaciones y que se desarrolló en el entorno de Massó Más información