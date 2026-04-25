Julio Santos Álvarez

El Frigoríficos del Morrazo vence al Rebi Cuenca impulsado por O Gatañal

O Gatañal obró su magia para que el Cangas certificase su tercera victoria consecutiva ante sus incondicionales. La permanencia está un pasito más cerca. El Frigoríficos del Morrazo venció por 28-24 al Rebi Cuenca en un encuentro en el que hizo valer su extraordinario primer tiempo para sumar un triunfo de oro en su carrera hacia la salvación. La escuadra de Quique Domínguez alcanza los 19 puntos y abre un hueco de ocho con respecto al colista Guadalajara y de cuatro con Huesca y Nava, a la espera del duelo de mañana entre alcarreños y segovianos. Con solo cuatro jornadas por delante el panorama comienza a despejarse. Más información