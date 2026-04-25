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La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo

La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo

David García

La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo

David García

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La campaña 2025/26 de la pesquería del pulpo afronta sus últimos días de trabajo. A partir del próximo viernes 1 de mayo está previsto el comienzo de la veda, que prohibirá pescar el cefalópodo durante dos meses y fija su fecha de retorno a las lonjas y mercados para el 1 de julio. El primer balance que arrojan los datos de la plataforma Pesca de Galicia constatan una evidente mejoría con respecto a la campaña anterior. Hasta el momento las cofradías de Bueu, Cangas y Aldán-O Hío contabilizan más de 205.000 kilos y una facturación por encima de los 2,4 millones de euros. Una situación que es extrapolable al conjunto de Galicia, donde se superan los 1,2 millones de kilos en capturas y los 14,3 millones de euros en ventas frente a escasamente 1 millón de kilos y 10,9 millones de ingresos que se registraban en abril de 2025. Más información

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