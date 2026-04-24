Gonzalo Núñez

El tenor de Moaña Ignacio Chapela regresa al canto lírico con un reto para dejar de fumar

El tenor Ignacio Chapela se dio a conocer en Moaña en 2019, cuando sorprendía a los vecinos ensayando en el Palco da Música de la alameda. También ganó notoriedad por su paso por el programa de televisión La Voz, en Antena 3. Sin embargo, en los últimos siete años dejó a un lado la música lírica y limitó su actividad vocal a alguna actuación con orquestas durante la temporada de verano. “Sufrí depresión y guardé mi voz como quien guarda un Ferrari en un garaje”, señala. Su vida dio un nuevo giro hace año y medio, cuando empezó a practicar deporte a diario. “Hago calistenia cada día en O Hío y eso me obliga a marcarme una rutina. Me ayudó mucho”, explica.