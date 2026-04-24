Gonzalo Núñez

Homenaje a David Castro Pires en las instalaciones del Club de Remo Vila de Cangas

"Hay nombres que en Galicia no se olvidan y el de "Piris" es uno de ellos. Mucha gente ganó Campeonatos de España y nadie los conoce, pero en todo el Cantábrico saben quién era él". No hay modo más gráfico para describir a David Castro Pires que el que utiliza su excompañero en el Club de Remo Vila de Cangas Fernando Crego. Y es que la impronta que ha dejado el remero cangués va mucho más allá de lo deportivo, de sus éxitos en el agua tanto en banco fijo como en móvil, y se plasma en lo personal, en un carácter que lo convirtió en uno de los personajes más queridos de este deporte. "Piris" falleció el pasado 24 de marzo alejado de esos focos que rehuía y es ahora cuando su familia ha decidido rendirle el homenaje que merece. Será este domingo a las 10.45 horas, justo antes de la regata de veteranos que se disputará en Cangas, con una ofrenda floral y el depósito de sus cenizas en un mar que fue una de sus pasiones, y con muchos de sus excompañeros como testigos.