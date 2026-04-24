Cristina González

Alumnas del grupo de teatro del Instituto Rodeira de Cangas invitan a asistiri a la Mostra de Teatro de Ensino Secundario

El teatro escolar vuelve a tomar los escenarios de Cangas con la XXVIII edición de la Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo, que se va a desarrollar durante cuatro días, el 28, 29 y 30 de abril y 5 de mayo, en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas, con obras de ocho centros educativos. El instituto Rodeira es el encargado este año de la organización de esta mostra, abierta al público. Más información