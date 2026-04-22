David García

La «Virgen negra» de Bueu, Santa Ifigenia, busca feligreses que sigan la fiesta

Una de las fiestas con mayor tradición y arraigo en Bueu y la comarca de O Morrazo es la de Santa Ifigenia, a mediados del mes de septiembre. Una celebración en la que concurren varios factores que la hacen especial. Los oficios religiosos son en la capilla de Santa Cruz, en los terrenos del pazo del mismo nombre fundado a mediados del siglo XVII por el abad y comisario del Santo Oficio Fernando de la Rúa y Freyre (ascendiente del que más de 300 años después sería presidente de Argentina); un templo fundado en 1671 y que solo se abre para esta fiesta; o la costumbre de instalar en los alrededores los puestos para degustar la primera sidra de la nueva temporada. Y, por supuesto, la innegable curiosidad de que la tradición recoge a Santa Ifigenia como una virgen negra, supuestamente de origen etíope. Pero esta fiesta tan popular corre el riesgo de desaparecer. De hecho la edición de este año se va a salvar prácticamente in extremis.