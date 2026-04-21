El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar un bote salvavidas cerrado e insumergible

En cuestión de pocos minutos y tras la señal de abandono del buque, desde el puente por la persona al mando, los 34 tripulantes del pesquero de gran altura cangués "Eirado do Costal" estarían más a salvo en las frías aguas de su caladero en Nafo, a dos grados bajo cero, con el nuevo prototipo de bote salvavidas rígido, cerrado e insumergible que en la mañana de este martes se presentó, con una demostración en vivo en el muelle de Frigoríficos del Morrazo, en Cangas, y que ya ha sido testado por el pesquero de Moradiña en Terranova en esta última campaña. El bote es un proyecto de la OPPC3 (Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias) como una medida innovadora, dentro de su Plan Plurianual 2024-2026 de Producción y comercialización que se aprueba y presenta a Madrid y con el que ha colaborado la canguesa Moradiña. El "Eirado do Costal" es el primer pesquero gallego en ser dotado con este bote salvavidas, diseño de una firma escandinava. Más información