David García

En Bueu tuvo lugar un experimento para estudiar la relación entre la cultura material y el desarrollo de la mente

La ciencia no se realiza solo en laboratorios llenos de maquinaria, tecnología y poblados por personas que visten batas blancas. También es necesario el trabajo de campo, a pie de calle y con la participación y concienciación ciudadana. Un buen ejemplo es el proyecto que se desarrolló este martes en el Centro Social do Mar de Bueu, con la participación de una veintena de voluntarios. Es una iniciativa del Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) en la Cidade da Cultura de Santiago, que está adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En este caso el objetivo es estudiar la relación entre la cultura material de las sociedades humanas y el desarrollo de la mente a lo largo de la historia. Dicho de una manera más sencilla, lo que se pretende es demostrar que el cambio y la evolución cognitiva del ser humano se basa en la materialidad. Más información