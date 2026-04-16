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La vecindad de Vilariño, en Cangas, denuncia la proliferación de ratas

La vecindad de Vilariño, en O Hío, denuncia la proliferación de ratas. Difunden vídeos con el fin de alertar sobre la dimensión del problema y apremiar al Concello de Cangas a tomar medidas. La alcaldesa, Araceli Gestido, asegura que la empresa de desratización ya ha empezado a trabajar en la zona y que ya se han realizado desbroces. Más información