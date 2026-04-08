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Eugenio González niega que haya racismo en sus palabras durante el pleno de Cangas

Eugenio González niega que haya racismo en sus palabras durante el pleno de Cangas

Concello de Cangas

Eugenio González niega que haya racismo en sus palabras durante el pleno de Cangas

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El concejal del PSOE de Cangas y edil de Deportes del gobierno tripartito, Eugenio González, aclara que no hay atisbo de racismo en las manifestaciones que realizó en el pleno del lunes, en el transcurso de ruegos y preguntas sobre la mala situación de los campos de fútbol keniata. Sostiene que es una realidad que el empleo de botas de aluminio estropea el césped del campo y que son utilizadas principalmente por peruanos que vienen de Vigo y marroquíes que lo hacen desde Bueu, como así aseguró textualmente en el pleno, pero sin querer ofender a la población extranjera como ahora se le critica. Más información

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