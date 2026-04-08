Concello de Cangas

Eugenio González niega que haya racismo en sus palabras durante el pleno de Cangas

El concejal del PSOE de Cangas y edil de Deportes del gobierno tripartito, Eugenio González, aclara que no hay atisbo de racismo en las manifestaciones que realizó en el pleno del lunes, en el transcurso de ruegos y preguntas sobre la mala situación de los campos de fútbol keniata. Sostiene que es una realidad que el empleo de botas de aluminio estropea el césped del campo y que son utilizadas principalmente por peruanos que vienen de Vigo y marroquíes que lo hacen desde Bueu, como así aseguró textualmente en el pleno, pero sin querer ofender a la población extranjera como ahora se le critica. Más información