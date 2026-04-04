Pedro Fernández

Los 22 podencos rescatados en Meiras se encuentran recuperándose en la Protectora de Animais do Morrazo

«Estaban en unas condiciones lamentables». Así resume Lorena Gago, de la Protectora de Animais do Morrazo, el escenario con el que se encontró la entidad cuando acudió junto al Seprona al operativo en el que fueron retirados 22 podencos de una propiedad de Meira. Nunca antes había visto nada esa magnitud en la localidad, unos perros que se encontraban en una situación extrema. «Estaban los perros súper, súper, súper sarnosos, estaban sin comer, estaban encadenados, estaban ladrando de desesperación», señala. A esto se sumaba el hacinamiento y la insalubridad del lugar: «Estaban desnutridos, hacinados en dos espacios súper reducidos, 22 perros, y la situación fue terrible». Según relata, la protectora recibió varios avisos de personas del entorno y fue entonces cuando se dio parte al Servicio de Protección da Natureza, que decidió inspeccionar la zona. Una vez allí, y vista la situación, se optó por retirar a los animales y trasladarlos al refugio. Más información