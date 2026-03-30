Julio Santos Álvarez

El primer fuego del año en O Morrazo afecta a una zona arbolada de A Madalena, en Cangas

Un incendio forestal declarado cerca de las 20:00 horas de la tarde de este lunes en la parroquia de Darbo, en Cangas, obligó a movilizar desde Medio Rural a medios aéreos con dos avionetas de carga en tierra y un helicópter,o junto a medios terrestres incluyendo un agente, cinco brigadas y tres motobombas. Hasta la zona también se desplazaron el Servicio Municipal de Emerxencias de Cangas y voluntarios de Protección Civil, que colaboran en la extinción, además de una patrulla de la Policía Local y de la Guardia Ciivil. Más información