Pablo Hernández Gamarra

Un desprendimiento en una ladera de la Autovía do Morrazo cae sobre una vivienda

Un desprendimiento de ladera de la Autovía do Morrazo a su paso por Moaña ha dejado una persona herida. El suceso se produjo este miércoles por la mañana, concretamente en el número 5 de Xalde, en la parroquia de San Martiño. El corrimiento de tierra ha afectado a una vivienda situada bajo la vía y provocó al menos una persona herida, que fue trasladada en ambulancia para recibir atención sanitaria.