Un desprendimiento en una ladera de la Autovía do Morrazo cae sobre una vivienda

Pablo Hernández Gamarra

Un desprendimiento en una ladera de la Autovía do Morrazo cae sobre una vivienda

Pablo Hernández Gamarra

Un desprendimiento en una ladera de la Autovía do Morrazo cae sobre una vivienda

Pablo Hernández Gamarra

Un desprendimiento de ladera de la Autovía do Morrazo a su paso por Moaña ha dejado una persona herida. El suceso se produjo este miércoles por la mañana, concretamente en el número 5 de Xalde, en la parroquia de San Martiño. El corrimiento de tierra ha afectado a una vivienda situada bajo la vía y provocó al menos una persona herida, que fue trasladada en ambulancia para recibir atención sanitaria.

