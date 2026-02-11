Pablo Hernández Gamarra

Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido

Un desprendimiento de un talud de unos 20 metros de la Autovía do Morrazo a su paso por Moaña ha dejado una persona herida este miércoles por la mañana, poco antes del mediodía. El suceso ocurrió en el número 36.A de A de Xalde, en la parroquia de San Martiño, cerca del enlace de Cangas, cuando un corrimiento de tierras se vino abajo sobre una vivienda en rehabilitación situada bajo la vía, que quedó completamente sepultada. Más información